До 23 градусов мороза ожидается в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19-21 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На большей части республики ожидаются осадки, на севере – в виде снега, на остальной части республики – дождь и снег.

20 ноября на востоке республики – сильный снег, на юго-востоке – сильные осадки.

По республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, северо-западе, востоке и в центре – метель.

Ожидается понижение температуры воздуха ночью на северо-западе и севере до -15...-23°С, на востоке – до -12...-20°С.