Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

До 23 градусов мороза ожидается в Казахстане

До 23 градусов мороза ожидается в Казахстане Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19-21 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На большей части республики ожидаются осадки, на севере – в виде снега, на остальной части республики – дождь и снег.

20 ноября на востоке республики – сильный снег, на юго-востоке – сильные осадки.

По республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, северо-западе, востоке и в центре – метель.

Ожидается понижение температуры воздуха ночью на северо-западе и севере до -15...-23°С, на востоке – до -12...-20°С.

Читайте также

Новые законы начали действовать в Казахстане

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
Ситуация в Украине 17 ноября
Ситуация в Украине: суд Гааги вынес приговор по делу о крушении рейса MH17, СБУ объявило в розыск Рамзана Кадырова
торги на бирже
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления