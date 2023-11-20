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Морозы до 13 градусов, метель, гололед: прогноз погоды в Казахстане на 21-23 ноября

Морозы до 13 градусов, метель, гололед: прогноз погоды в Казахстане на 21-23 ноября Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21-23 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие трое суток большая часть страны будет находиться во власти активного циклона.

По прогнозу синоптиков, пройдут осадки в виде дождя и снега.

"Сильные осадки (дождь, снег) ожидаются 22 ноября на западе, северо-западе, 22-23 ноября на юге, юго-востоке", – рассказали синоптики. 

По республике ожидается усиление ветра 15-28 м/с, в северной половине с метелью, гололед.

К середине недели на западе страны ожидается понижение температуры воздуха до -2-12°, на востоке республики повышение температуры ночью от -8-13° до 0+5°. На остальной территории Казахстана значительных колебаний в температурном фоне не ожидается.

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