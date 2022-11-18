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В Талдыкоргане мужчина приставал к 12-летней девочке

В Талдыкоргане мужчина приставал к 12-летней девочке Фото: скриншот видео
Вечером 16 ноября в Талдыкоргане неизвестный мужчина приставал к 12-летней девочке. Ребенок не пострадал, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в полиции, в настоящее время организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.

"Спецмероприятия осуществляются силами полиции города, к которым также подключены оперативники Управления криминальной полиции областного департамента". ДП Жетысуской области

По факту начато и проводится расследование.

10 августа в Туркестанской области сельский заместитель акима спас 13-летнюю девочку от насильника.

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Жетысуская область Талдыкорган
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