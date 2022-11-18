В Талдыкоргане мужчина приставал к 12-летней девочке

Фото: скриншот видео

Вечером 16 ноября в Талдыкоргане неизвестный мужчина приставал к 12-летней девочке. Ребенок не пострадал, сообщает Zakon.kz.

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