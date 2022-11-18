Тимати заметили с новой пассией в Дубае

В Сеть "слили" фото знаменитого российского рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати, с очередной красавицей, сообщает Zakon.kz.

На днях на просторах шоу-бизнеса появились интересные кадры отдыха Тимати в Дубае в компании с новой спутницей. Об этом пишет паблик shoubiz_russ.

Девушка как всегда во вкусе музыканта – длинноногая блондинка.

Известно, что девушку зовут Виктория. К слову, Виктория – успешная бизнес-леди, материально независимая.

"Мы были на отдыхе большой компанией, и да, с Викой я тоже виделся. Мне отчитываться за каждый мой шаг?" – высказался музыкант.

Эффектная блондинка свою связь с рэпером никак не афиширует, но от фолловеров ничего не скроешь.

Пользователи соцсетей уже не первый раз ловили одинаковые геоданные на фото и в сториз.

"Мне кажется, Тимуру надоели содержанки и он решил переключиться на бизнес-леди. Я рада, что он смог найти человека, кто не считает его деньги," – прокомментировала Алена Шишкова (экс-супругаТимати) в прямом эфире Instagram.