Возлюбленная Тимати показала их подросшую дочь

Девушка российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Валентина Иванова поделилась с подписчиками фото их общей дочери Эммы, сообщает Zakon.kz.

На фотографии девочка лежит на животе, спиной к камере. Стоит отметить, что молодые родители стараются не показывать публике ее лица.

Фото: Instagram/halfbloodval

Малышка появилась на свет 2 августа прошлого года и стала первенцем для блогерши Валентины Ивановой. А вот для своего своего звездного папы она третий ребенок: у Тимати уже есть двое детей – дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от модели и блогерши Анастасии Решетовой.

К слову, ранее многодетный отец поблагодарил своих казахстанских поклонников.