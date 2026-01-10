#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Культура и шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати показала их подросшую дочь

Блогер, возлюбленная Тимати , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 13:34 Фото: Instagram/halfbloodval
Девушка российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Валентина Иванова поделилась с подписчиками фото их общей дочери Эммы, сообщает Zakon.kz.

На фотографии девочка лежит на животе, спиной к камере. Стоит отметить, что молодые родители стараются не показывать публике ее лица.

Фото: Instagram/halfbloodval

Малышка появилась на свет 2 августа прошлого года и стала первенцем для блогерши Валентины Ивановой. А вот для своего своего звездного папы она третий ребенок: у Тимати уже есть двое детей – дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от модели и блогерши Анастасии Решетовой.

К слову, ранее многодетный отец поблагодарил своих казахстанских поклонников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Тимати показал новорожденную дочь
17:23, 11 августа 2025
Тимати показал новорожденную дочь
"А где отец?": мать третьего ребенка Тимати показала малышку и возлюбленного
15:19, 11 сентября 2025
"А где отец?": мать третьего ребенка Тимати показала малышку и возлюбленного
Фотосессия Тимати с возлюбленной в Париже вызвала вопросы
13:27, 20 января 2025
Фотосессия Тимати с возлюбленной в Париже вызвала вопросы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: