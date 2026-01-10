Возлюбленная Тимати показала их подросшую дочь
Фото: Instagram/halfbloodval
Девушка российского рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Валентина Иванова поделилась с подписчиками фото их общей дочери Эммы, сообщает Zakon.kz.
На фотографии девочка лежит на животе, спиной к камере. Стоит отметить, что молодые родители стараются не показывать публике ее лица.
Фото: Instagram/halfbloodval
Малышка появилась на свет 2 августа прошлого года и стала первенцем для блогерши Валентины Ивановой. А вот для своего своего звездного папы она третий ребенок: у Тимати уже есть двое детей – дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от модели и блогерши Анастасии Решетовой.
К слову, ранее многодетный отец поблагодарил своих казахстанских поклонников.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript