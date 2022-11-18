В Астане изменилось время регистрации вылетающих за рубеж пассажиров
Фото: unsplash
В Астане изменилось время регистрации вылетающих пассажиров по международным направлениям, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", регистрация вылетающих за рубеж пассажиров впредь начинается не позднее двух часов до вылета самолета (в зависимости от воздушного судна и количества пассажиров).
Ранее регистрация начиналась не позднее трех часов до вылета.
На рейсы по внутренним направлениям время регистрации вылетающих остается прежним – за 1,5 часа до вылета.
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