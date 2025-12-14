Пассажиров, вылетающих из Актау и Атырау, предупредили о задержках рейсов
Фото: Zakon.kz
Air Astana предупредила пассажиров, вылетающих из/в Актау и Атырау, сообщает Zakon.kz.
Группа Air Astana информирует, что рейсы из/в Актау и Атырау задерживаются в связи с неблагоприятными погодными условиями и невозможностью произвести противообледенительное обслуживание самолетов, пишет пресс-служба авиакомпании 14 декабря 2025 года.
"Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса на официальном сайте или в мобильном приложении перед выездом в аэропорт".Air Astana
Согласно штормовому предупреждению "Казгидромета" на 14 декабря:
- в Актау ожидаются временами снег, низовая метель, гололед. Ветер 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с и более;
- в Атырау ожидаются снег, гололед, метель. Ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.
Недавний депутатский запрос о необходимости полной отмены невозвратных авиабилетов, которые мажилисмен Мурат Абенов предложил считать "незаконными", поднял важный вопрос о ценообразовании и доступности перелетов в Казахстане. Подробности читайте в статье.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript