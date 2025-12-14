Пассажиров, вылетающих из Актау и Атырау, предупредили о задержках рейсов

Air Astana предупредила пассажиров, вылетающих из/в Актау и Атырау, сообщает Zakon.kz.

Группа Air Astana информирует, что рейсы из/в Актау и Атырау задерживаются в связи с неблагоприятными погодными условиями и невозможностью произвести противообледенительное обслуживание самолетов, пишет пресс-служба авиакомпании 14 декабря 2025 года.

"Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса на официальном сайте или в мобильном приложении перед выездом в аэропорт". Air Astana

Согласно штормовому предупреждению "Казгидромета" на 14 декабря:

в Актау ожидаются временами снег, низовая метель, гололед. Ветер 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с и более;

в Атырау ожидаются снег, гололед, метель. Ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

