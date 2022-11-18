Глава ЦИК рекомендовал региональным избиркомам чистить снег и готовить генераторы

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров 18 ноября предупредил руководителей территориальных избиркомов и акимов регионов о необходимости чистить снег и протестировать генераторы на участках для голосования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На заседании ЦИК председатель Нурлан Абдиров обратил внимание руководителей территориальных избиркомов на то, что в ряде областей выпал снег.

"Это касается всех регионов, где уже фактически зима наступила. Здесь присутствуют руководители аппаратов акимов. Это ваша зона ответственности – доступ на участки, уборка снега, устранение гололеда. Может, это не касается юга страны, но вся центральная, северная, восточная часть – там уже снег лежит, есть гололед. Надо избежать травматизма избирателей". Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

Он также сообщил, что в ходе поездок по регионам были отмечены отключения электроэнергии.

"Тепло и свет – это очень важно. Я в регионах был и наблюдал хотя и кратковременные, но отключения света. Поэтому у вас в регионах есть резервные генераторы, протестируйте их". Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

По данным ЦИК, на территории Казахстана в день внеочередных выборов президента 20 ноября будет действовать 10 101 избирательный участок. Также в 53 странах при дипломатических представительствах РК создано 68 избирательных участков для голосования граждан Казахстана, находящихся за рубежом.

В Астане, Алматы и Шымкенте некоторые избирательные участки откроются на час раньше.