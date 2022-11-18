Эксперт высказался о предстоящих выборах президента

Директор Центра политических исследований Айдар Амребаев сказал, что выборы главы государства основываются на двух стратегиях: "голосование сердцем" и "голосование разумом", сообщает Zakon.kz.

Первый тип голосования зачастую имеет отношение к внесистемным политикам, формирующим зачастую у избирателя некое внешнее эмоциональное мнение "новизны", потенциальных, неведомых изменений через симпатию к человеку, который отвечает образу желательного лидера в сознании людей.

Часто такие кандидаты акцентируют внимание на свое отличие от всех типичных политиков, на свою причастность к самой "сердцевине народа" с обещаниями непременного его процветания.

Популистский флер – особенность новоявленных кандидатов, основной смысл деятельности которых выдать "на гора" все мыслимые и немыслимые обещания, не сомневаясь в исполнимости и фантомности предлагаемых решений актуальных для общества проблем.

При этом задача "группы поддержки" подобных кандидатов, – создать "эмоциональный шум", спекулируя на эмпатии избирателей к самой персоне кандидата, не вдаваясь в детали его предвыборной программы. Конечно бывают исключения, когда яркие личности, вызывающие позитивные эмоции, впоследствии, заняв главный пост в государстве, проявляют прекрасные государственные навыки и способности мобилизовать нацию посредством эмоциональных порывов в сложные для государства периоды. Таковы фигуры Вацлава Гавела или Рональда Рейгана. Ближайший пример, – президент Зеленский, сумевший именно на эмоциональной основе сплотить Украину в борьбе за национальный суверенитет, будучи "внесистемным игроком" и неискушенным в политике человеком с ярко окрашенной эмоциональной составляющей личности.

Второй тип, "голосования разумом" представляет собой более сложный способ выбора, основанный на анализе работы кандидата, его жизненных мировоззренческих установок, изучения мотивов и целеполагания, деталей предвыборной платформы.

Метод "рационального выбора" позволяет избежать эмоциональных "ошибок" и уже сам по себе формирует "включенность" избирателя в политический процесс, соучастие, активную гражданскую позицию не только в период выборов, но и осознанное отношение к собственной судьбе и будущему своей страны. Это более зрелое отношение к политике как к способу разрешения важных для общества проблем.

Кандидат же, олицетворяющий "рациональные действия", чаще всего обладает опытом государственной деятельности, и в этом смысле является выходцем "из системы", зная механизмы осуществления властных полномочий, плюсы и минусы, "огонь, воду и медные трубы" высокого положения. При этом деятельность кандидата сосредоточена не на "раскручивании" своей фигуры, а на эффективном выполнении своих обязанностей.

Однако, сложность участие в новой избирательной кампании действующего главы государства состоит в том, что его работа, сделанное и несделанное, подвергается скрупулезному анализу и "законной критике", поскольку, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает! Зачастую, действующий президент становится "общей мишенью" для критики со стороны всех, кто так или иначе участвуют в политическом процессе.

Одни критикуют за сделанное, но не так, другие, осуждают за несделанное. В любом случае, такой кандидат находится в поле пристального общественного внимания.

К тому же законодательные ограничения в агитационной кампании требуют корректного отделения освещения непосредственной деятельности главы государства и стремления политика донести свою предвыборную платформу наравне с другими кандидатами. Требование такта и строгого соблюдения законов при этом удается выдержать не каждому.

В целом ряде стран, включая и Казахстан до недавнего времени, использование так называемого "административного ресурса", было нередким явлением, неизжитым до сих пор. Поэтому от поведения действующего лидера страны во многом зависит и характер культуры избирательного процесса, выбор им и будущей модели взаимодействия власти и общества.

Конечно, политические элиты всегда стремятся сохранить свое влияние и самым легким способом сделать это, является использование имеющегося административного ресурса. Однако, в ситуации, неэффективной модели управления и роста социального недовольства граждан, опора на силу бюрократии иногда приводит к обратному эффекту.

От команды действующего президента требуется не только высокая организованность, но и способность чувствовать меру и строгое соответствие нормам существующего законодательства в поддержке своего кандидата. Мы все были свидетелями разного рода манипуляций на прежних выборах с завышенными показателями явки избирателей и голосования свыше 90% поддержки за действующего главу государства.

По мнению некоторых экспертов, 60% поддержка одного из кандидатов является достаточным и вполне легитимным способом проявления лояльности к тому или иному выбору. Показатели свыше чаще всего демонстрируют наличие каких-либо изъянов в избирательном процессе.

Использование административного ресурса властью дискредитирует саму власть и подрывает доверие избирателей, и в конечном итоге ослабляет государственность и снижает легитимность действующего политического режима в глазах общества. Таким образом, в стратегической перспективе это серьезная и грубейшая ошибка власти, – опираться на административный ресурс при выборном процессе.

С нашей точки зрения, и "голосование сердцем", и "голосование разумом" являются вполне легитимными способами проявления электоральной активности, и могут быть выражены, как в отношении "системных", так и "несистемных" политиков. Это зависит от индивидуальной харизмы, содержания программ и выбора кандидатом той или иной политической технологии воздействия на электорат. Основным требованием является строгое соответствие избирательной кампании требованиям закона.

Важным показателем "чистоты" электоральной кампании является активность общественности и свобода деятельности наблюдателей из числа гражданских активистов, международных наблюдателей. Проведение экзитпулов также добавляет легитимности процессу выборов. Беспристрастность избирательных комиссий одно из ключевых условий проведения честных выборов в стране.