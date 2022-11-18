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В Алматы горели торговые бутики со стройматериалами

В Алматы горели торговые бутики по продаже строительных материалов Фото: ДЧС Алматы
В Алматы 18 ноября загорелись торговые бутики по продаже строительных материалов рядом с ТЦ "Бакорда", сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС города, в 13:56 поступило сообщение о загорании в Алатауском районе, на ул. Ырысты, 46/2А. Пожарные прибыли на место, за 5 минут локализовали загорание на общей площади 80 кв. м. Пожар ликвидирован в 14:25. Жертв и пострадавших нет.

пожарные

Фото: ДЧС Алматы

пожарный

Фото: ДЧС Алматы

11 ноября на территории барахолки в Алматы произошел крупный пожар. Горели товарно-материальные ценности в складском здании на площади 1500 квадратных метров.

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