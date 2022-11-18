В Алматы горели торговые бутики со стройматериалами

В Алматы 18 ноября загорелись торговые бутики по продаже строительных материалов рядом с ТЦ "Бакорда", сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС города, в 13:56 поступило сообщение о загорании в Алатауском районе, на ул. Ырысты, 46/2А. Пожарные прибыли на место, за 5 минут локализовали загорание на общей площади 80 кв. м. Пожар ликвидирован в 14:25. Жертв и пострадавших нет.

Фото: ДЧС Алматы

Фото: ДЧС Алматы