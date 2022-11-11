Пожар на барахолке в Алматы: фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

11 ноября на территории барахолки в Алматы произошел крупный пожар. Горели товарно-материальные ценности в складском здании на площади 1500 квадратных метров. Корреспондент Zakon.kz побывал на месте происшествия.

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