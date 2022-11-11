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Пожар на барахолке в Алматы: фоторепортаж

Пожар на барахолке в Алматы: фоторепортаж Фото: Zakon.kz
11 ноября на территории барахолки в Алматы произошел крупный пожар. Горели товарно-материальные ценности в складском здании на площади 1500 квадратных метров. Корреспондент Zakon.kz побывал на месте происшествия.

Пожар на барахолке в Алматы: фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Пожар начался в 10:56, ликвидировали его в 12:43.

Пожар на барахолке в Алматы: фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Жертв и пострадавших нет.

Пожар на барахолке в Алматы: фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Причина пожара устанавливается.

Пожар на барахолке в Алматы: фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Пожар на барахолке в Алматы: фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Пожар на барахолке в Алматы: фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

На тушение пожара было задействовано 25 единиц техники и 86 человек состава.

Пожар на барахолке в Алматы: фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Также задействовали службы взаимодействия города – коммунальные службы, ДП, Центр медицины катастроф и другие.

Пожар на барахолке в Алматы: фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

Пожар на барахолке в Алматы: фоторепортаж

Фото: Zakon.kz

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Анастасия Московчук
Алматы
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