Пожар на барахолке в Алматы: фоторепортаж
Фото: Zakon.kz
11 ноября на территории барахолки в Алматы произошел крупный пожар. Горели товарно-материальные ценности в складском здании на площади 1500 квадратных метров. Корреспондент Zakon.kz побывал на месте происшествия.
Пожар начался в 10:56, ликвидировали его в 12:43.
Фото: Zakon.kz
Жертв и пострадавших нет.
Фото: Zakon.kz
Причина пожара устанавливается.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На тушение пожара было задействовано 25 единиц техники и 86 человек состава.
Фото: Zakon.kz
Также задействовали службы взаимодействия города – коммунальные службы, ДП, Центр медицины катастроф и другие.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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