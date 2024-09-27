Торговые бутики горели в Алматы

Ранним утром 27 сентября в Алатауском районе города Алматы горели торговые бутики, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС, пожар случился в микрорайоне Алгабас на предварительной площади 70 кв. м. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар локализован. Пострадавших нет.

"МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Днем ранее в Алмалинском районе Алматы по улице Толе би загорелся автомобиль марки Mercedes-Benz.