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Торговые бутики горели в Алматы

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, пожарная техника , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 06:26 Фото: Zakon.kz
Ранним утром 27 сентября в Алатауском районе города Алматы горели торговые бутики, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС, пожар случился в микрорайоне Алгабас на предварительной площади 70 кв. м. Благодаря слаженным действиям спасателей пожар локализован. Пострадавших нет.

"МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Днем ранее в Алмалинском районе Алматы по улице Толе би загорелся автомобиль марки Mercedes-Benz.

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