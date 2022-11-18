Дети не пострадали во время обрушения школьной котельной в Акмолинской области

В Управлении образования сообщили, что во время разрыва отопительного котла около школы дети не пострадали. Их перевели на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

18 ноября в школе №3 Аршалынского района Акмолинской области произошел разрыв отопительного котла.

Как отметили в Управлении образования, создан оперативный штаб под председательством первого заместителя акима Акмолинской области Малгаждара Таткеева.

На место происшествия выехал руководитель Управления образования Бейбут Жусупов.

"Сейчас принимаются оперативные меры по устранению последствий и подачи тепла. Никто из детей не пострадал, они переведены на дистанционное обучение". Управление образования

Как отметили в ведомстве, в регионе будет проведена проверка всех котельных в школах. Ответственные понесут наказание за случившееся после проверки.

Во время происшествия пострадали три человека: заведующий хозяйством, электрик и кочегар. Их госпитализировали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.