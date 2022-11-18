В Акмолинской области разорвался отопительный котел около школы

В Акмолинской области в отдельно стоящей котельной произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе. Разрушилась строительная конструкция здания без последующего горения. Об этом 18 ноября рассказали в МЧС Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в послеке Аршалы, ул. Писарева, 18 на территории общеобразовательной школы имени Ташенова.

Троих человек госпитализировали: заведующего хозяйством 1983 года рождения, электрика 1990 года рождения и кочегара 1967 года рождения. О состоянии пострадавших пока не уточняется.

Фото: МЧС РК

На месте силами МИО создан оперативный штаб, принимаются меры по устранению последствий и подаче тепла, - рассказали в пресс-службе МЧС Казахстана.

Спасатели с помощью специального оборудования и ломов сдвинули плиту перекрытия, которая сдавливала левую ногу пострадавшего. Затем при помощи автокрана подняли плиту. Пострадавшего извлекли из под завала и увезли в больницу.

В связи со сложившейся ситуацией, школу перевели на дистанционное обучение.