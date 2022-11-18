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В "МЮ" сделали первый шаг после интервью Роналду

Футбол Заявление МЮ Фото: Instagram/manchesterunited
Английский ФК "Манчестер Юнайтед" сделал заявление по нашумевшему интервью португальского нападающего Криштиану Роналду. Администрация клуба высказалась, что пока она не будет комментировать слова игрока, передав это дело на рассмотрение своих юристов, сообщает Zakon.kz.

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Краткий пресс-релиз выложили на официальном сайте "манкунианцев".  

"Сегодня утром "Манчестер Юнайтед" предпринял соответствующие шаги в ответ на недавнее интервью Криштиану Роналду".Пресс-служба ФК "МЮ"

Как пишут некоторые источники, этим письмом "МЮ" дал понять самому игроку, что в отношении него будут принять меры.

Скорее всего, Роналду заплатит крупный штраф, либо снова получит отстранение от игр, как это было недавно.

В новом сезоне португалец сыграл 16 игр за "красных дьяволов", где отличился тремя голами и отдал два паса.

Контракт Роналду с "МЮ" заканчивается летом 2023 года.

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Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
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