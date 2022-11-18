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Замгенпрокурора напомнил об ответственности наблюдателей на выборах

замгенпрокурора обратился к наблюдателям Фото: Zakon.kz
Жандос Умиралиев также напомнил об ответственности членов избирательных комиссий и доверенных лиц кандидатов в президенты, сообщает Zakon.kz.

Члены избирательных комиссий

Заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев отметил, что особая роль в соблюдении норм выборного законодательства возложена на членов избирательных комиссий.

Законом предусмотрена их ответственность за:

  • нарушение прав граждан на ознакомление со списком избирателей или внесение в них изменений после начала подсчета голосов;

  • выдачу гражданам бюллетеней для голосования в целях предоставления им возможности голосования за других лиц;

  • непредставление сведений об итогах голосования.

За нарушения им грозит административную ответственность (ст. 106 – предупреждение или штраф 30 МРП, ст. 121 – штраф 25 МРП, ст. 110 – штраф 25 МРП, ст. 119 – штраф 25 МРП).

Уголовная ответственность наступает при совершении деяний, предусмотренных статьями 150 ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав" – от штрафа 100 МРП до лишения свободы до 4 лет) и 151 ("Фальсификация избирательных документов или неправильный подсчет голосов" – вплоть до 4 лет лишения свободы) Уголовного кодекса.

Наблюдатели и доверенные лица кандидатов

Жандос Умиралиев напомнил, что наряду с правами у наблюдателей и доверенных лиц есть ряд обязанностей. Их несоблюдение влечет ответственность.

"Они обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность и полномочия, а иностранные наблюдатели – документы, удостоверяющие их личность и аккредитацию. Не должны вмешиваться в избирательный процесс, в процедуру подсчета голосов, принятия решений избирательной комиссией. В целом, они обязаны не предпринимать действия, препятствующие работе избирательной комиссии".Жандос Умиралиев

Они обязаны выполнять требования председателя конкретной избирательной комиссии по соблюдению правил поведения на избирательном участке.

Замгенпрокурора отметил, что наблюдатели и доверенные лица вправе делать фото-, аудио-и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению его итогов.

Однако, продолжил он, никто не имеет права использовать изображение какого-либо лица без его согласия (статья 145 ГК).

"Фото-, аудио- и видеозапись, равно как и наблюдение, должно производиться только с учетом защиты тайны голосования, списка избирателей и их персональных данных. Использование изображения граждан при их публичном распространении допускается после получения от них согласия".Жандос Умиралиев

Нарушение этих требований влечет:

  • Административное наказание по статье 79 КоАП ("Нарушение законодательства о персональных данных и их защите");

  • уголовную ответственность по статье 147 УК ("Нарушение неприкосновенности частной жизни и персональных данных"), если причинен существенный вред.

В случае нарушения действующего законодательства избирательная комиссия вправе отменить регистрацию наблюдателя и удалить его из помещения.

Если нарушения допущены иностранным наблюдателем, то ЦИК по представлению избирательной комиссии вправе отозвать его аккредитацию.

Ранее Жандос Умиралиев выступил с обращением к казахстанцам по поводу участия в незаконных митингах в день выборов.

Выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.

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