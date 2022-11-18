Генпрокуратура обратилась к казахстанцам перед выборами

Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам перед выборами, сообщает Zakon.kz.

Жандос Умиралиев сообщил, что в социальных сетях распространяются призывы запрещенной судом организации к проведению и участию 20 ноября в незаконных митингах и совершению иных противоправных действий.



"Между тем согласно национальному и международному праву любая деятельность таких организаций, целями которых являются терроризм или насильственный экстремизм, находится под запретом. Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан" (п. 6 ст. 5, пп. 2 п. 1 ст. 14, далее – Закон) закреплена недопустимость организации ими подобных акций", – сказал Умиралиев.

Он отметил, что их проведение также не допускается, если они направлены на подрыв безопасности государства, совершение других преступных деяний (пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона).

"Это обусловлено одним из основных принципов организации и проведения мирных собраний – их ненасильственным характером и законностью, а также обеспечением общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц (ст. 3 Закона)", – сказал Умиралиев.

За призывы, организацию и участие в акциях запрещенных организаций, сопряженных с совершением указанных незаконных действий, наступает административная (статья 488 КоАП) и уголовная ответственность (статьи 179 ("Призывы к насильственному захвату власти"), 405 ("Участие в деятельности запрещенных судом организаций") УК).

Органы правопорядка будут пресекать любые правонарушения и принимать предусмотренные законом меры к лицам, нарушающим законодательство РК.

17 ноября сотрудниками КНБ при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы из семи человек.

"Имеются документальные доказательства их причастности к планированию, а также к подготовке массовых беспорядков и нападений на здания государственных и правоохранительных органов, объекты жизнеобеспечения, физического уничтожения их сотрудников с использованием оружия и зажигательных смесей с целью насильственного захвата власти", – сказал Умиралиев.

По местам проживания задержанных лиц изъяты вещественные доказательства. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 179 ("Публичные призывы к насильственному захвату власти группой лиц") и части 1 статьи 272 ("Организация массовых беспорядков") Уголовного кодекса.

Генеральная прокуратура предостерегает граждан не поддаваться на провокации запрещенных судом организаций и лиц, стоящих за ними, воздержаться от участия в их незаконных действиях и неукоснительно соблюдать закон.

Внеочередные выборы президента назначены на 20 ноября 2022 года.



