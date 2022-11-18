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Телескоп Джеймс Уэбб обнаружил две старейшие галактики

старейшие галактики обнаружил телескоп Фото: Twitter/NASA
Космический телескоп обнаружил ранее скрытые галактики, в том числе ту, которая, возможно, сформировалась через 350 миллионов лет после большого взрыва, сообщает Zakon.kz.

Космический телескоп NASA James Webb обнаружил еще две старейшие галактики, сообщает The Guardian.

Известно, что одна из галактик образовалась через 350 млн лет после Большого взрыва, а другая — через 450 млн лет.

Исследователям необходимо провести дополнительное наблюдение в инфракрасном диапазоне, чтобы подтвердить новый рекорд. В таком случае первая из обнаруженных галактик станет самой далекой из известных на сегодняшний день.

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