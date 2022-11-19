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Психолог рассказал о пользе наблюдения за рыбками в аквариуме

аквариум, рыбы, здоровье Фото: pexels
Наблюдение за передвижением рыб в аквариуме может помочь снизить стресс и нормализовать давление. Об этом рассказал российский клинический психолог Станислав Самбурский, сообщает Zakon.kz.

Со слов специалиста, улучшение состояния человека наступает через 10 минут переключения внимания на обитателей аквариума. Происходит расслабление, стабилизируется частота сердцебиения, а еще снижается нагрузка на глаза, что позволяет снять с них усталость, приводит комментарий психолога "Газета.Ru".

Установить аквариум дома для снижения нервного возбуждения специалист особенного рекомендует пенсионерам и людям, страдающим депрессивными состояниями.

При этом уход за искусственным водоемом требуется минимальный, отметил Самбурский.

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