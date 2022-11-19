Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск по делу о хищении

Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО НАК "Казатомпром) и ТОО "Iri building" по факту хищения в период 2019-2021 годов при оказании услуг на руднике Каратау в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Антикор, следствие установило, что Байсеитов Б., прикрываясь родственными связями с Қ. Сатыбалдыұлы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО "Iri building". Предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО "Каратау" в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику "Каратау" на сумму 6,2 млрд тенге.

"Байсеитов Б. непосредственно руководил деятельностью ТОО "Iri building" и распределял поступающие за строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные на это средства незаконно выведены и похищены". Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

Ущерб государству составил более 320 млн тенге.

В настоящее время Байсеитов Б. находится за пределами Казахстана. Он объявлен в розыск, его действия квалифицированы по п. 2, ч. 4, ст. 189 Уголовного кодекса РК.

"Проверяется причастность указанного лица к совершению иных преступлений. Лиц, располагающих информацией о его возможном местонахождении, просим сообщить по указанным телефонам агентства: саll-центр 1424, +7 (7172) 909 260. Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

Фото: Антикор

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