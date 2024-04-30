Антикор выявил хищение 862 млн тенге при модернизации предприятия "дочки" "Казатомпрома"

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении бывшего руководства ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО "НАК "Казатомпром"), директора подрядной организации ТОО "Iri building", а также представителей авторского и технического надзоров, сообщает Zakon.kz.

Подрядчик подозревается в хищении в 2019-2021 годы 862 млн тенге, выделенных на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по модернизации ураноперерабатывающего предприятия на руднике Каратау в Созакском районе Туркестанской области.

"Хищение совершено при пособничестве представителей авторского, технического надзоров и в результате халатности со стороны руководства ТОО "Каратау". Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. Фактический собственник ТОО "Iri building" находится в розыске", – говорится в сообщении Антикора, распространенном 30 апреля 2024 года.

Согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В Антикоре напомнили, что в рамках уголовного дела в отношении экс-вице-министра Тимура Токтабаева государству возвращено уникальное месторождение Шевченковское в Костанайской области с запасами никеля (1,075 млн тонн) и кобальта (585,9 тыс. тонн). Стоимость запасов полезных ископаемых составляет более 5,6 трлн тенге.

"Если вы столкнулись с коррупцией, сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру "1424", – добавили в Антикоррупционной службе.

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