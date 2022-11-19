Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог объяснила, как на организм влияет полный отказ от сладкого

полный отказ Фото: pixabay
Полный отказ от сахара вызовет исключительно положительный эффект для организма, уверяет диетолог, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью RT уточнила, что речь о продуктах, где есть добавленный сахар. Если мы от них откажемся, то ничего, кроме пользы, с нашим организмом не произойдет, отметила врач. Особенно внимательными нужно быть людям с лишним весом, диабетом и непереносимостью глюкозы.

"Сахар как таковой – это углеводы, а углеводы мы не можем совсем изъять из нашего питания. Но если мы просто откажемся от десертов, конфет, тортов, не будем класть сахар в кофе, ничего не произойдет, поскольку мы будем получать те же самые углеводы из хлеба, круп, овощей, фруктов". Врач-диетолог Елена Соломатина

По ее словам, даже если совсем исключить углеводы из рациона, какое-то время организм будет компенсировать их недостаток.

"Не так страшен сахар, как его количество. Если сахара поступает больше, чем человек может израсходовать, даже из тех же картофеля, тыквы, свеклы – это неблагоприятно для организма. Если мы уберем добавленный сахар, то с облегчением вздохнут поджелудочная, печень, сосуды, мозг, кожа, волосы – весь наш организм". Врач-диетолог Елена Соломатина

При этом полностью избавляться от углеводов не стоит, можно это делать лишь временно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Число заболевших коронавирусом растет в Казахстане

Легенда UFC Олег Тактаров назвал правильную диету и запретный продукт

Маленькая жизнь: миссия врача-неонатолога – дарить чудо спасения

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
двойное имя для новорожденного
Названы самые популярные двойные имена в Казахстане
Мисс Казахстан 2022
"Мисс Казахстан – 2022" выбрали в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления