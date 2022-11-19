Диетолог объяснила, как на организм влияет полный отказ от сладкого

Полный отказ от сахара вызовет исключительно положительный эффект для организма, уверяет диетолог, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью RT уточнила, что речь о продуктах, где есть добавленный сахар. Если мы от них откажемся, то ничего, кроме пользы, с нашим организмом не произойдет, отметила врач. Особенно внимательными нужно быть людям с лишним весом, диабетом и непереносимостью глюкозы.

"Сахар как таковой – это углеводы, а углеводы мы не можем совсем изъять из нашего питания. Но если мы просто откажемся от десертов, конфет, тортов, не будем класть сахар в кофе, ничего не произойдет, поскольку мы будем получать те же самые углеводы из хлеба, круп, овощей, фруктов". Врач-диетолог Елена Соломатина

По ее словам, даже если совсем исключить углеводы из рациона, какое-то время организм будет компенсировать их недостаток.

"Не так страшен сахар, как его количество. Если сахара поступает больше, чем человек может израсходовать, даже из тех же картофеля, тыквы, свеклы – это неблагоприятно для организма. Если мы уберем добавленный сахар, то с облегчением вздохнут поджелудочная, печень, сосуды, мозг, кожа, волосы – весь наш организм". Врач-диетолог Елена Соломатина

При этом полностью избавляться от углеводов не стоит, можно это делать лишь временно.