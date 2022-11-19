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Генсек ШОС заявил, что организация следит за процессами трансформации в Казахстане

ШОС следит за процессами трансформации в Казахстане Фото: пресс-служба МИД РК
Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжаном Мином, сообщает Zakon.kz.

Чжан Мин возглавляет Миссию наблюдателей ШОС на внеочередных президентских выборах, передает пресс-служба МИД РК.

Генсек ШОС отметил, что страны организации внимательно наблюдают за активными процессами социально-политической трансформации и построения "Справедливого Казахстана".

Мухтар Тлеуберди информировал о позиции Казахстана по различным аспектам деятельности ШОС и о ходе подготовки к председательству РК в ШОС в 2023-2024 годах.

Константин Вноровский
МИД РК Шанхайская организация сотрудничества Тлеуберди Мухтар
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