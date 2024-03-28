Токаев и глава ШОС обсудили планы сотрудничества

Касым-Жомарт Токаев продолжает проводить важные встречи в Китае. На этот раз президент Казахстана встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего совершенствования работы ШОС.

Президент подчеркнул, что Казахстан придает исключительное значение предстоящему астанинскому саммиту ШОС, который будет посвящен теме "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".

"Я думаю, что мы должны работать в тесном сотрудничестве, потому что астанинский саммит чрезвычайно важен, учитывая текущую геополитическую ситуацию. Весь мир будет следить за ходом саммита, за его решениями и переговорами. Как я понимаю, все главы государств – членов организации намерены принять участие в этом саммите. Как принимающая страна Казахстан сделает все возможное, чтобы саммит прошел успешно". Касым-Жомарт Токаев

Также Чжан Мин отметил значительный вклад Казахстана в развитие потенциала организации.

"Я высоко ценю огромные усилия Казахстана в качестве председательствующей страны, а также то особое внимание, которое вы, Ваше Превосходительство, уделяете совершенствованию деятельности ШОС. Ожидаем, что саммит в Астане будет весьма успешным". Чжан Мин

По словам Токаева, Казахстан рассматривает ШОС в качестве действенного механизма стимулирования процессов региональной безопасности, торгово-экономического взаимодействия и культурно-гуманитарных обменов.

В заключение лидер Казахстана также обратил внимание на важность тщательной работы над содержанием итоговых документов саммита, в которых следует учесть взгляды и позиции всех государств – членов организации.

Ранее Токаев провел встречу с Пан Ги Муном, назвав его одним из лучших генсекретарей ООН.

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Также глава Казахстана провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.