Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Токаев и глава ШОС обсудили планы сотрудничества

Токаев и глава ШОС обговорили дальнейшую работу, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 17:11 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев продолжает проводить важные встречи в Китае. На этот раз президент Казахстана встретился с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего совершенствования работы ШОС.

Президент подчеркнул, что Казахстан придает исключительное значение предстоящему астанинскому саммиту ШОС, который будет посвящен теме "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".

"Я думаю, что мы должны работать в тесном сотрудничестве, потому что астанинский саммит чрезвычайно важен, учитывая текущую геополитическую ситуацию. Весь мир будет следить за ходом саммита, за его решениями и переговорами. Как я понимаю, все главы государств – членов организации намерены принять участие в этом саммите. Как принимающая страна Казахстан сделает все возможное, чтобы саммит прошел успешно".Касым-Жомарт Токаев

Также Чжан Мин отметил значительный вклад Казахстана в развитие потенциала организации.

"Я высоко ценю огромные усилия Казахстана в качестве председательствующей страны, а также то особое внимание, которое вы, Ваше Превосходительство, уделяете совершенствованию деятельности ШОС. Ожидаем, что саммит в Астане будет весьма успешным".Чжан Мин

По словам Токаева, Казахстан рассматривает ШОС в качестве действенного механизма стимулирования процессов региональной безопасности, торгово-экономического взаимодействия и культурно-гуманитарных обменов.

В заключение лидер Казахстана также обратил внимание на важность тщательной работы над содержанием итоговых документов саммита, в которых следует учесть взгляды и позиции всех государств – членов организации.

Ранее Токаев провел встречу с Пан Ги Муном, назвав его одним из лучших генсекретарей ООН.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 17:11
С кем еще встретился Токаев в Китае
, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 17:11

Также глава Казахстана провел встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.

Читайте также

С кем еще встретился Токаев в Китае
С кем еще встретился Токаев в Китае
Токаев объяснил свой визит в Китай
Токаев объяснил свой визит в Китай
Асхат Оралов получил должность в Администрации президента
Асхат Оралов получил должность в Администрации президента
Анастасия Московчук
ШОС Токаев Касым-Жомарт Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Асфальт ушел под землю в Актобе
Асфальт ушел под землю в Актобе
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: