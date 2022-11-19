В Алматы отца подозревают в убийстве 9-летней дочери и ранении пасынка
Фото: Zakon.kz
В Алматы 43-летнего мужчину подозревают в том, что он убил 9-летнюю дочь и ранил ножом 15-летнего пасынка, сообщает Zakon.kz.
В соцсетях пишут, что девочка пыталась заступиться за своего брата.
Отец задержан.
"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района зарегистрировано уголовное дело по ч. 3 ст. 99 УК РК "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы
Расследование находится на контроле руководства МВД и ДП города.
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