В Алматы отца подозревают в убийстве 9-летней дочери и ранении пасынка

Фото: Zakon.kz

В Алматы 43-летнего мужчину подозревают в том, что он убил 9-летнюю дочь и ранил ножом 15-летнего пасынка, сообщает Zakon.kz.

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