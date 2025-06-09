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Происшествия

Военного подозревают в убийстве 10-летнего пасынка в Жамбылской области

военного подозревают в убийстве 10-летнего пасынка в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 00:36 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области военного подозревают в убийстве 10-летнего пасынка. Мужчину сразу задержали, делом занимается военно-следственное управление, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, убийство ребенка произошло в одном из сел Таласского района еще в конце мая. Однако информация о случившемся появилась только на днях. Выяснилось, что мальчика привезли в районную больницу уже без признаков жизни. Под подозрение попал 35-летний военный – приемный отец ребенка.

Что именно произошло в тот злополучный день, следствие пока не раскрывает. Известно, что в этой семье пятеро приемных детей появились всего несколько месяцев назад. Всех оставшихся забрали.

"В тот же вечер этих детей из этой семьи изъяли. На сегодняшний день они находятся в государственном учреждении. Следствие ведет военно-следственное управление, так как подозреваемый в совершении данного преступления является военным. Дети на сегодняшний день в безопасности. С ними работают психологи". Региональный уполномоченный по защите прав детей по Жамбылской области Даурен Багжанов

Ранее сообщалось, что в Кульсары задержали подозреваемого в убийстве семилетней девочки.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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