Казахстанские футболисты уступили во втором товарищеском матче

В Абу-Даби сборная Казахстана по футболу провела второй товарищеский матч на этой неделе. Соперником стала команда Объединенных Арабских Эмиратов, которая праздновала успех со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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После поединка с Узбекистаном 16 ноября у казахстанской дружины состоялась вторая игра за неделю. Как и три дня назад, подопечные Магомеда Адиева снова покинули поле в роли проигравших. Казахстанская дружина на стадионе в Абу-Даби выступала без своих трех игроков основного состава. По разным причинам, в стартовом списке гостей отсутствовали Абзал Бейсебеков, Рамазан Оразов и Аслан Дарабаев.

Хозяева первыми открыли счет благодаря усилиям Фабио Лима, который отличился на 13-й минуте встречи. Казахстанцы вскоре сумели восстановить равновесие, увенчался успехом удар головой нападающего ФК "Астана" Абата Айымбетова.

Все тот же Фабио Лима, спустя время, принес итоговую победу представителям ОАЭ – 2:1.