Жителя Конаева подозревают в избиении кошки до смерти

В городе Конаеве Алматинской области задержан 38-летний мужчина, который избил бездомную кошку, вследствие чего животное погибло, сообщает Zakon.kz.

Расправа над животным попала на видео, которое волонтеры опубликовали в соцсети. На кадрах видно, как двое мужчин вместе с ребенком выходят из магазина. Сначала кошку пугает и пытается ударить ногами ребенок, затем подходит мужчина и добивает животное.

Как сообщил начальник управления полиции города Улан Садыков, задержанный объяснил свой поступок тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животным".