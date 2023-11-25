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Законодательство РК

Опасного подозреваемого задержали в Алматинской области

задержание подозреваемого Фото: polisia.kz
Сотрудники полиции Алматинской области задержали в Конаеве 32-летнего подозреваемого, который скрывался от правосудия, сообщает Zakon.kz.

Согласно оперативной информации, задержанный находится в межгосударственном розыске, который был инициирован ДП Жамбылской области по ч. 4 ст. 194 УК РК "Вымогательство".

"Подозреваемый является приверженцем деструктивного религиозного течения. Во время обыска при нем была обнаружена религиозная литература, перочинный нож и топор", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия по установлению причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории области.

Ранее сообщалось, что транспортных инспекторов задержали в 5 регионах Казахстана за вымогательство.

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Елена Беляева
Алматинская область Жамбылская область
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