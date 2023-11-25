Опасного подозреваемого задержали в Алматинской области
Фото: polisia.kz
Сотрудники полиции Алматинской области задержали в Конаеве 32-летнего подозреваемого, который скрывался от правосудия, сообщает Zakon.kz.
Согласно оперативной информации, задержанный находится в межгосударственном розыске, который был инициирован ДП Жамбылской области по ч. 4 ст. 194 УК РК "Вымогательство".
"Подозреваемый является приверженцем деструктивного религиозного течения. Во время обыска при нем была обнаружена религиозная литература, перочинный нож и топор", – говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия по установлению причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории области.
Ранее сообщалось, что транспортных инспекторов задержали в 5 регионах Казахстана за вымогательство.
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