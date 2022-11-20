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В Болгарии на девятый день поисков нашли живым 12-летнего мальчика

Мальчик, аутизм Фото: pexels
Поиски 12-летнего мальчика с аутизмом 19 ноября завершились благополучным исходом в Болгарии. Ребенка нашли на девятый день после того, как он пропал в лесной местности недалеко от города Перник, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала bTV, мальчик потерялся 11 ноября на прогулке с отцом. Другие факты не приводятся.

В розыске принимали участие профессиональные службы и тысячи добровольцев. Ребенка нашли спасатели горно-спасательной службы в одном из труднодоступных районов.

Министр здравоохранения технического правительства Болгарии Асен Меджидиев рассказал, что ребенка обнаружили с признаками обезвоживания. Сейчас он находится в больнице. Его жизнь вне опасности.

12 сентября в Алматы полицейские нашли без вести пропавшую гражданку Нигерии.

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