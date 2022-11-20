В Болгарии на девятый день поисков нашли живым 12-летнего мальчика

Фото: pexels

Поиски 12-летнего мальчика с аутизмом 19 ноября завершились благополучным исходом в Болгарии. Ребенка нашли на девятый день после того, как он пропал в лесной местности недалеко от города Перник, сообщает Zakon.kz

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