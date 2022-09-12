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В Алматы нашли без вести пропавшую гражданку Нигерии

Нигерия, розыск, Алматы Фото: polisia.kz
Полицейские Алматы разыскали 15-летнюю гражданку Нигерии. Как пояснили в отделе полиции при УП Ауэзовского района, ученица одной из общеобразовательных школ города пропала в ночь на 12 сентября, сообщает Zakon.kz.

Мама девочки позвонила в полицию в 01:40. По словам женщины, дочь ушла из дома после небольшой ссоры.

С учетом того, что пропал несовершеннолетний ребенок, была создана специальная розыскная группа. Благо, девочка была найдена и передана своим родителям невредимой.Руководитель отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев

Полицейские изучили обстоятельства и причины произошедшего. Оказалось, что семья – благополучная и проживает в Алматы с января 2021 года.

В Казахстане нередко пропадают дети.

15 августа пропавшего 12-летнего мальчика нашли в яме в Восточно-Казахстанской области. Ребенок был жив и здоров. Его обнаружил сотрудник СОБР.

30 июня потерявшуюся девочку нашли в Алматы. Сотрудники полиции метрополитена отыскали маму потерявшейся девочки.

7 июля в кустах возле стройобъекта нашли пропавшего мальчика в Нур-Султане. Накануне женщина сообщила, что ее девятилетний сын уехал на велосипеде и не вернулся домой.

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