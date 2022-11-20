Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter

Новый владелец Twitter Илон Маск вернул в соцсеть экс-президента США Дональда Трампа, аккаунт которого заблокировали в январе 2021 года, сообщает Zakon.kz

Маск объявил об этом после проведения опроса в соцсети. За сутки в нем приняли участие 15 миллионов пользователей: 51,8 процента выступили за возвращение Трампа, 48,2 процента — против.

"Народ высказался. Трамп будет восстановлен",— написал Маск в Twitter.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv November 20, 2022

Ранее Трамп, комментируя в своей социальной сети Truth Social покупку Twitter Илоном Маском, заявил, что эта социальная сеть обрела адекватное руководство. При этом он не пояснил, будет ли когда-либо пользоваться ею, если его аккаунт разблокируют.

Проигравшего выборы главу Белого дома удалили из соцсети после беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года. Сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, пытаясь сорвать утверждение конгрессом победы демократа Джо Байдена.