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Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter

Дональд Трамп, Twitter, аккаунт, разблокировка Фото: Instagram/realdonaldtrump
Новый владелец Twitter Илон Маск вернул в соцсеть экс-президента США Дональда Трампа, аккаунт которого заблокировали в январе 2021 года, сообщает Zakon.kz

Маск объявил об этом после проведения опроса в соцсети. За сутки в нем приняли участие 15 миллионов пользователей: 51,8 процента выступили за возвращение Трампа, 48,2 процента — против.

"Народ высказался. Трамп будет восстановлен",— написал Маск в Twitter.

Ранее Трамп, комментируя в своей социальной сети Truth Social покупку Twitter Илоном Маском, заявил, что эта социальная сеть обрела адекватное руководство. При этом он не пояснил, будет ли когда-либо пользоваться ею, если его аккаунт разблокируют.

Проигравшего выборы главу Белого дома удалили из соцсети после беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года. Сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, пытаясь сорвать утверждение конгрессом победы демократа Джо Байдена.

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