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Токаев проголосовал на выборах президента Казахстана

президент, выборы Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на внеочередных выборах президента Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Действующий глава государства голосовал на участке №59, расположенном во Дворце школьников. Он получил свой бюллетень и зашел с ним в кабинку для голосования, а после пообщался с журналистами, которые поинтересовались, будут ли после выборов политическая перезагрузка и отправит ли он правительство в отставку.

Что касается политической перезагрузки, как я говорил, политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. С другой стороны по закону после президентских выборов правительству не обязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов.Касым-Жомарт Токаев

Что касается сроков проведения парламентских выборов, по словам действующего президента, в конце года на счет этого он сделает "специальное заявление".

Поэтому правительство останется работать, но точечные изменения в составе правительства, как впрочем и в других ведомствах, конечно же, будут произведены.Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев выдвинут кандидатом в президенты от Народной коалиции политических партий и общественных объединений.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.

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