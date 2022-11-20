Все участки в Казахстане приступили к голосованию
Фото: Zakon.kz
Голосование на внеочередных выборах президента Казахстана началось на 10 033 участках на территории страны и 17 участках за рубежом, передает корреспондент Zakon.kz.
Данные на 8:00 по времени Астаны озвучил секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.
По состоянию на 8:00 времени столицы, согласно оперативным данным, которые предоставлены территориальными избирательными комиссиями областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, голосование началось на всех 10 033 избирательных участках на территории Казахстана и на 17 участках в 16 иностранных государствах. На 51 избирательном участке за границей голосование начнется с учетом разницы часовых поясов.Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман
В целом, по данным на 8:00, голосование идет на 10 050 избирательных участках.
20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны.
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