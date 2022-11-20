Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Все участки в Казахстане приступили к голосованию

Казахстан выборы президента ЦИК голосование Фото: Zakon.kz
Голосование на внеочередных выборах президента Казахстана началось на 10 033 участках на территории страны и 17 участках за рубежом, передает корреспондент Zakon.kz.

Данные на 8:00 по времени Астаны озвучил секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман.

По состоянию на 8:00 времени столицы, согласно оперативным данным, которые предоставлены территориальными избирательными комиссиями областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, голосование началось на всех 10 033 избирательных участках на территории Казахстана и на 17 участках в 16 иностранных государствах. На 51 избирательном участке за границей голосование начнется с учетом разницы часовых поясов.Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман

В целом, по данным на 8:00, голосование идет на 10 050 избирательных участках.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны.

Читайте также

Сколько избирательных участков открылось в Казахстане и за рубежом

Выборы Президента Казахстана 2022. Текстовая трансляция

Генсек ШОС заявил, что организация следит за процессами трансформации в Казахстане

Нургуль Жигер
ЦИК РК Выборы президента РК-2022 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
БАКАД планируют запустить в начале 2023 года
Алматинский фривэй: когда запустят движение по БАКАД
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
На дорогах Астаны изменен скоростной режим
Бахтяир Байсеитов объявлен в розыск по делу о хищении
Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск по делу о хищении
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления