Турецкая авиакомпания запустила рейсы между Алматы и Анкарой

20 ноября 2022 года прошла торжественная церемония открытия нового маршрута Алматы – Анкара турецким бюджетным перевозчиком AnadoluJet, который является дочерним предприятием турецкой авиакомпании Turkish Airlines, сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, заместитель генерального директора компании AnadoluJet Маджит Бояр и президент АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой.

По информации КГА, рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Б-737 с частотой два рейса в неделю.

В КГА отметили, что открытие данного рейса окажет положительное влияние на развитие торговли, туризма, бизнеса между Казахстаном и Турцией.

AnadoluJet – турецкий бюджетный перевозчик, дочернее предприятие авиакомпании Turkish Airlines. Основан в 2008 году. Первый международный рейс выполнен 11 июня 2020 года.

Базируется в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен города Стамбул и международном аэропорту Эсенбога города Анкара. Парк воздушных судов насчитывает 59 воздушных судов типа Боинг-737.

Осуществляет полеты по 134 маршрутам (69 внутренних и 65 международных) в 89 городах Турции, Европы и Ближнего Востока (41 внутренних и 48 международных).