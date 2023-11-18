Турецкая авиакомпания отменила 40 рейсов на 18 ноября
Фото: pixabay
Turkish Airlines отменила 40 рейсов, запланированных на 18 ноября. Причиной назвали сложные погодные условия, сообщает Zakon.kz.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, ожидаемыми завтра в Стамбуле, в соответствии с решением Комитета по чрезвычайным метеорологическим ситуациям отменено в общей сложности 40 рейсов",— говорится в заявлении пресс-службы авиакомпании, приведенном TURKNWS.
Пассажиров, ожидающих вылета из Стамбула, попросили проверить свой рейс в разделе "запрос статуса рейса" на сайте авиакомпании.
В конце мая текущего года сообщалось, что казахстанцы стали отказываться от отдыха в Турции из-за роста цен.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript