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Турецкая авиакомпания отменила 40 рейсов на 18 ноября

Перелет Фото: pixabay
Turkish Airlines отменила 40 рейсов, запланированных на 18 ноября. Причиной назвали сложные погодные условия, сообщает Zakon.kz.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, ожидаемыми завтра в Стамбуле, в соответствии с решением Комитета по чрезвычайным метеорологическим ситуациям отменено в общей сложности 40 рейсов"‎,— говорится в заявлении пресс-службы авиакомпании, приведенном TURKNWS.

Пассажиров, ожидающих вылета из Стамбула, попросили проверить свой рейс в разделе "запрос статуса рейса" на сайте авиакомпании.

В конце мая текущего года сообщалось, что казахстанцы стали отказываться от отдыха в Турции из-за роста цен.

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