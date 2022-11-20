Роза Рымбаева, Али Окапов и Луина проголосовали на выборах президента

Фото: Zakon.kz

20 ноября 2022 года в 10:00 на избирательный участок №387, расположенный в школе-интернат №17, пришли народная артистка Казахстана Роза Рымбаева с сыном Али Окаповым, чтобы отдать голоса за своего кандидата, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила народная артистка страны, сегодня исторический день в жизни казахстанского народа. "Мы выбираем себе достойного лидера и руководителя страны. Я, как сознательный гражданин, пришла проголосовать за своего кандидата, которого я выбрала, и считаю его самым достойным. Участие и голос каждого гражданина - очень важно, потому что от этого зависит будущее страны". Роза Рымбаева По словам сына артистки, ранее у него не получалось проголосовать из-за плотного гастрольного графика и расположения избирательного участка. "В этот раз мне повезло, так как мой участок находится в моем дворе, я здесь живу в 50 метрах. Я решил, что в связи с последними событиями в нашей жизни и жизни страны оставаться в стороне - просто непозволительная роскошь. Я понял, что моя позиция важна и я, как гражданин, должен исполнить свой долг. Я проголосовал и сделал свой выбор, и думаю, что каждый казахстанец должен так поступить". Али Окапов Также в голосовании приняла участие казахстанская певица Луина. "Я, как гражданин Казахстана, пришла сделать свой правильный выбор. Я думаю, что с моим выбором тоже многие согласятся. И, конечно же, я считаю, что каждый проживающий здесь гражданин Казахстана должен прийти на выборы и проголосовать. Это так ответственно и ты понимаешь, что от тебя тоже зависит будущее нашей страны. Поэтому я всех вызываю прийти на выбор и отдать свой голос. Для меня самое главное - это процветание, спокойствие, мир, развитие страны и поколения". Луина 20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00. Читайте также Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах Потомок Абая принял участие в президентских выборах В Уральске некоторым голосующим вручили подарки

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