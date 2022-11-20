Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен проголосовал на выборах
Фото: Zakon.kz
Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен проголосовал на внеочередных выборах президента Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Мейрам Кажыкен проголосовал на избирательном участке №113 в Астане. На выборы он пришел с супругой и дочкой, которая училась в школе, где расположен данный избирательный участок.
"Люди хотят перемен, народ ждет перемен, поэтому изменения должны начаться незамедлительно. Изменения должны быть очевидные, реальные - социальные, экономические и политические. Поэтому я сегодня проголосовал за реформы, за настоящие реальные реформы. Нужны масштабные реформы, которые под силу тому президенту, за которым пойдет народ".Мейрам Кажыкен
Он уверен в победе.
"Мы в любом случае победили... Мы за полтора месяца сделали такое, что многие за год не сделают... Я думаю, что будет второй тур, и во второй тур попаду я и еще один кандидат".Мейрам Кажыкен
Таким образом, все шесть кандидатов в президенты Казахстана приняли участие в голосовании на выборах.
Фото: Zakon.kz
20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.
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