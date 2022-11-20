Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен проголосовал на выборах

Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен проголосовал на внеочередных выборах президента Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Мейрам Кажыкен проголосовал на избирательном участке №113 в Астане. На выборы он пришел с супругой и дочкой, которая училась в школе, где расположен данный избирательный участок.

"Люди хотят перемен, народ ждет перемен, поэтому изменения должны начаться незамедлительно. Изменения должны быть очевидные, реальные - социальные, экономические и политические. Поэтому я сегодня проголосовал за реформы, за настоящие реальные реформы. Нужны масштабные реформы, которые под силу тому президенту, за которым пойдет народ". Мейрам Кажыкен

Он уверен в победе.

"Мы в любом случае победили... Мы за полтора месяца сделали такое, что многие за год не сделают... Я думаю, что будет второй тур, и во второй тур попаду я и еще один кандидат". Мейрам Кажыкен

Фото: Zakon.kz

Таким образом, все шесть кандидатов в президенты Казахстана приняли участие в голосовании на выборах.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.