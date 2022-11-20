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Высокую явку на выборах президента Казахстана отметили наблюдатели ОДКБ

Наблюдатели, ОДКБ, выборы президента РК Фото: Zakon.kz
Зампредседателя Комиссии нацсобрания Армении по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, руководитель парламентской группы дружбы Армения – Казахстан Вагаршак Акобян рассказал о том, как проходит процесс голосования.

Вагаршак Акобян собщил, что наблюдатели ОДКБ начали работу на избирательных участках.

"У нас были встречи практически со всеми политическими силами, которые участвуют в процессах. Мы были в штабах кандидатов, встречались с разными структурами. Хочу сказать, что сегодня утром наблюдательная группа ОДКБ тоже начала работу на участках. Мы хотим отметить высокую явку. Фактически в 10:00 на всех участках, где мы были, уже была 10% явка среди проголосовавших". Вагаршак Акобян

По его словам, выборы главы государства проходят на хорошем организационном уровне.

"Мы очень внимательно следим за всеми событиями. В конечном итоге выборы – переломный момент для народа Казахстана, и он очень важен".Вагаршак Акобян

В свою очередь ответственный секретарь парламентской Ассамбелии ОДКБ – руководитель секретариата ПА ОДКБ Сергей Поспелов сообщил, что наблюдали небольшие очереди до открытия участков.

"На данный момент нами не зафиксировано никаких нарушений, работу продолжаем до закрытия участков. Наши наблюдатели будут участвовать и при подсчете голосов. Также сегодня вечером планируется принять итоговое заключение". Сергей Поспелов

Ранее глава миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по наблюдению за выборами Урсула Гацек заявила, что каждые выборы индивидуальны.

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