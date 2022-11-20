Серик Сапиев отдал свой голос на выборах президента

В голосовании на президентских выборах принял участие двукратный чемпион мира по боксу, имеющий звание победителя Олимпийских игр 2012 года, Серик Сапиев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Сапиев голосовал на избирательном участке №113, расположенном в школе-лицее №66 им. Д. Кунаева в Астане. На этом же участке ранее голосовал кандидат в президенты Казахстана Мейрам Кажыкен.

Олимпийский чемпион пришел на выборы один, без жены и детей, как некоторые голосующие.

"Выполнил свой гражданский долг – проголосовал за будущее Казахстана, за справедливый Казахстан". Серик Сапиев

Серик Сапиев – уроженец Карагандинской области, является олимпийским чемпионом 2012 года, брал золотые награды на первенстве мира в 2002 и 2007 годах. Выступал в весовой категории до 69 кг.

Помимо спортивной карьеры, Сапиев успел сделать карьеру на госслужбе. В частности, поработал мажилисменом с 2017 по 2019 год, а также занимал пост председателя Комитета по делам спорта и физической культуры в Министерстве культуры и спорта страны.