Известные личности проголосовали на выборах в Алматы

Популярные казахстанцы и звезды шоу-бизнеса приняли участие в голосовании на выборах президента Казахстана 20 ноября, сообщает Zakon.kz.

Певица Мадина Садвакасова отдала свой голос за своего кандидата в президенты в средней школе №77.

"Каждый казахстанец должен сделать свой выбор, потому что у нас в стране президента выбирает народ. Президент Казахстана прежде всего должен иметь большой опыт в политике, который знает все проблемы народа", – отметила она.

Певица сказала, что после выборов президента ожидает справедливого Казахстана, новых перемен и светлого будущего.

Известный казахстанский скрипач, дирижер Мурат Серкебаев отметил, что ходит на выборы на протяжении всех десятилетий Независимого Казахстана. Он проголосовал на участке №91, в школе №25 в Алматы.

Фото: Zakon.kz

"Сегодня особенный день для меня и моего окружения. Я сегодня голосую не тайно, и все мои друзья и близкие выражают такое же мнение. Призываю всех избирателей воспользоваться шансом и сделать правильный выбор", – сказал Мурат Серкебаев.

Медиа-личности также не остались в стороне от важного политического события. На свой участок в школу-гимназию №139 им. А. Байтурсынова, чтобы реализовать свое конституционное право, пришел популярный блогер и предприниматель Алишер Еликбаев.

Фото: Zakon.kz

"С 18 лет я не пропускал ни одни выборы и считаю, что это мое обязательство встать в воскресенье утром и прийти проголосовать за своего кандидата", – сказал Алишер Еликбаев.

Отдать свой голос пришла казахстанская скрипачка Жамиля Серкебаева.

Фото: Zakon.kz

"Мы голосуем за будущее нашей страны. Я надеюсь, что в нашей стране очень многое изменится в лучшую сторону", – сказала Жамиля Серкебаева.

Казахстанский актер театра и кино, режиссер Асанали Ашимов проголосовал на участке №382.

Фото: Zakon.kz

"Выборы – это праздник для всех казахстанцев. Мы выбираем своего президента, который думает о благосостоянии, культуре народа, я уверен в этом, и уверен, что каждый сделает правильный выбор", – сказал Асанали Ашимов.

Народный артист Досхан Жолжаксынов проголосовал на выборах президента на участке №622, который расположен в НИШ.

Фото: Zakon.kz

"Сегодняшний день не только ответственный, это исторический поворот нашего народа. Мы искренне ждали этого дня. Государство отличается своей близостью к народу, а близость к народу вырабатывается только честностью, через искреннее взаимоотношение", – сказал Досхан Жолжаксынов.

По его словам, в последние годы эти изречения установились в сердцах казахстанцев.

20 ноября Роза Рымбаева, Али Окапов и Луина проголосовали на выборах президента.

Фото: Zakon.kz

На свой избирательный участок в Алматы прибыл и известный казахстанский певец Парвиз Назаров с супругой. Артист отметил, что раньше его ничто не интересовало кроме музыки, но за последние годы все кардинально изменилось. И теперь певец намерен более активно следить за политической жизнью в стране.

"Каждый из нас живет в своем доме, мы же интересуемся теми процессами, которые там происходят. Самое главное не быть к этому безразличным. Тем более то, что сегодня происходит в мире, в Казахстане, мне сейчас интересно. Я вижу нашу страну процветающей, в которой все живут счастливой жизнью. Если мы все будем на позитиве, то у нас все будет хорошо. Я искренне в это верю". Певец Парвиз Назаров

Анастасия Беньяминова, Аяулым Жаксылык, Дарига Турысбекова