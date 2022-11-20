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"Поспать по воскресеньям": глава алматинского избиркома рассказала о причинах низкой утренней явки

"Поспать по воскресеньям": глава алматинского избиркома рассказала о причинах низкой утренней явки Фото: Zakon.kz
Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова рассказала о возможных причинах низкой утренней явки на выборах президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, алматинцы любят поспать и по воскресеньям встают в обед.

"В 12:00 пьем чай, потом неторопливо выходим из дома. Я думаю, из-за этого. К вечеру, может, вырастет явка. Сегодня к тому же холодно, пошел дождь, но сейчас, кажется, погода улучшается", – ответила на вопрос журналиста Жанна Асанова.

Она призвала "всех прийти на выборы".

По данным Жанны Асановой, на текущий момент по Алматы зафиксировано 12 мелких жалоб, однако грубых нарушений выявлено не было. Она попросила получать экспертную оценку перед публикацией информации о нарушении.

Ранее сообщалось, что предварительная явка на 12:05 по времени Астаны составила 38,55% от общего числа избирателей, зарегистрированных в списке.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.

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