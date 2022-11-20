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Явка на выборах президента Казахстана превысила 51%

Казахстан выборы президента явка ЦИК РК Фото: Zakon.kz
Бюллетени для голосования на внеочередных президентских выборах, по данным на 14:05, заполнили 51,16% от общего числа избирателей, зарегистрированных в списке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Предварительные данные о явке сообщила член ЦИК РК Сабила Мустафина.

"В целом наблюдается активная явка избирателей, самые высокие показатели в Туркестанской области, Абайской и Улытауской областях, а также в Кызылординской области. В общем по стране, по данным на 14:05, бюллетени получили 6 113 621 гражданин Казахстана, или 51,16% избирателей, включенных в списки".Член ЦИК РК Сабила Мустафина

 

По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, на 14:05 по времени Астаны явка составила по регионам:

  • по области Абай – 59,32 %,

  • по Акмолинской области – 51,04%,

  • по Актюбинской области – 53,21%,

  • по Алматинской области – 40,85%,

  • по Атырауской области – 52,56%,

  • по Западно-Казахстанской области – 43,85%,

  • по Жамбылской области – 52,74%,

  • по области Жетысу – 52,17%,

  • по Карагандинской области – 53,75%,

  • по Костанайской области – 53,17%,

  • по Кызылординской области – 59,18%,

  • по Мангистауской области – 53,40%,

  • по Павлодарской области – 52,55%,

  • по Северо-Казахстанской области – 53,10%,

  • по Туркестанской области –76,61%;

  • по области Улытау – 68,32%,

  • по Восточно-Казахстанской области – 52,99% ,

  • по Астане – 39,79%,

  • по Алматы – 24,17%,

  • по Шымкенту – 51,69%.

По данным ЦИК, в реестре избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.

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