Явка на выборах президента Казахстана превысила 51%

Бюллетени для голосования на внеочередных президентских выборах, по данным на 14:05, заполнили 51,16% от общего числа избирателей, зарегистрированных в списке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Предварительные данные о явке сообщила член ЦИК РК Сабила Мустафина.

"В целом наблюдается активная явка избирателей, самые высокие показатели в Туркестанской области, Абайской и Улытауской областях, а также в Кызылординской области. В общем по стране, по данным на 14:05, бюллетени получили 6 113 621 гражданин Казахстана, или 51,16% избирателей, включенных в списки". Член ЦИК РК Сабила Мустафина

По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, на 14:05 по времени Астаны явка составила по регионам:

по области Абай – 59,32 %,

по Акмолинской области – 51,04%,

по Актюбинской области – 53,21%,

по Алматинской области – 40,85%,

по Атырауской области – 52,56%,

по Западно-Казахстанской области – 43,85%,

по Жамбылской области – 52,74%,

по области Жетысу – 52,17%,

по Карагандинской области – 53,75%,

по Костанайской области – 53,17%,

по Кызылординской области – 59,18%,

по Мангистауской области – 53,40%,

по Павлодарской области – 52,55%,

по Северо-Казахстанской области – 53,10%,

по Туркестанской области –76,61%;

по области Улытау – 68,32%,

по Восточно-Казахстанской области – 52,99% ,

по Астане – 39,79%,

по Алматы – 24,17%,

по Шымкенту – 51,69%.

По данным ЦИК, в реестре избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.