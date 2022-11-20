Явка на выборах президента Казахстана превысила 51%
Предварительные данные о явке сообщила член ЦИК РК Сабила Мустафина.
"В целом наблюдается активная явка избирателей, самые высокие показатели в Туркестанской области, Абайской и Улытауской областях, а также в Кызылординской области. В общем по стране, по данным на 14:05, бюллетени получили 6 113 621 гражданин Казахстана, или 51,16% избирателей, включенных в списки".Член ЦИК РК Сабила Мустафина
По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, на 14:05 по времени Астаны явка составила по регионам:
по области Абай – 59,32 %,
по Акмолинской области – 51,04%,
по Актюбинской области – 53,21%,
по Алматинской области – 40,85%,
по Атырауской области – 52,56%,
по Западно-Казахстанской области – 43,85%,
по Жамбылской области – 52,74%,
по области Жетысу – 52,17%,
по Карагандинской области – 53,75%,
по Костанайской области – 53,17%,
по Кызылординской области – 59,18%,
по Мангистауской области – 53,40%,
по Павлодарской области – 52,55%,
по Северо-Казахстанской области – 53,10%,
по Туркестанской области –76,61%;
по области Улытау – 68,32%,
по Восточно-Казахстанской области – 52,99% ,
по Астане – 39,79%,
по Алматы – 24,17%,
по Шымкенту – 51,69%.
По данным ЦИК, в реестре избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.
20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.