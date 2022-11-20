Астрологи назвали самых заботливых представителей знаков зодиака
Эксперты назвали представителей зодиакальных знаков, которые проявляют заботу, пишет "Киноафиша".
Рак
Раки внимательны к своим друзьям и близким. Прекрасно развитая интуиция всегда подскажет Раку, что у дорогого им человека что-то произошло. Мягко и ненавязчиво они разузнают, что произошло. После этого помогут или выслушают, побудут рядом.
В своем стремлении сделать жизнь любимых людей лучше этот знак нередко доходит до жертвенности - они в буквальном смысле слова готовы отдать последнее, чтобы помочь.
Дева
Под суровой внешностью представителей земного знака скрывается золотое сердце и заботливая душа. Дева не способна пройти мимо котенка, замерзающего на улице.
Близкие Девы всегда могут рассчитывать на ее помощь и поддержку - этот знак никогда не остается равнодушным к чужим проблемам.
Рыбы
Добросердечные Рыбы получают искреннее удовольствие, помогая другим. Если уроженец водного знака видит, что его близкий человек чем-то расстроен, то без всяких раздумий отложит в сторону свои дела и позаботится о страдальце.
Своими делами Рыбы определенно делают мир добрее.
Астролог рассказала, что ждет в декабре 2022 года представителей всех знаков зодиака.