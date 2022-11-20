Астрологи назвали самых заботливых представителей знаков зодиака

В современном мире люди больше всего ценят заботу и внимание. По мнению астрологов, насколько сильно развиты у человека эмпатия и внимание к окружающим, напрямую зависит от знака зодиака, сообщает Zakon.kz.

Эксперты назвали представителей зодиакальных знаков, которые проявляют заботу, пишет "Киноафиша".

Рак

Раки внимательны к своим друзьям и близким. Прекрасно развитая интуиция всегда подскажет Раку, что у дорогого им человека что-то произошло. Мягко и ненавязчиво они разузнают, что произошло. После этого помогут или выслушают, побудут рядом.

В своем стремлении сделать жизнь любимых людей лучше этот знак нередко доходит до жертвенности - они в буквальном смысле слова готовы отдать последнее, чтобы помочь.

Дева

Под суровой внешностью представителей земного знака скрывается золотое сердце и заботливая душа. Дева не способна пройти мимо котенка, замерзающего на улице.

Близкие Девы всегда могут рассчитывать на ее помощь и поддержку - этот знак никогда не остается равнодушным к чужим проблемам.

Рыбы

Добросердечные Рыбы получают искреннее удовольствие, помогая другим. Если уроженец водного знака видит, что его близкий человек чем-то расстроен, то без всяких раздумий отложит в сторону свои дела и позаботится о страдальце.

Своими делами Рыбы определенно делают мир добрее.

Астролог рассказала, что ждет в декабре 2022 года представителей всех знаков зодиака.