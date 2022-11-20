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Аида Балаева: Будущее страны зависит от выбора казахстанцев

Аида Балаева: Будущее страны зависит от выбора казахстанцев Фото: primeminister.kz
Заместитель руководителя Администрации президента РК Аида Балаева приняла участие в голосовании на внеочередных выборах президента страны, сообщает Zakon.kz.

Как передает BaigeNews.kz, ее избирательный участок находится в здании Национальной библиотеки.

Аида Балаева отметила, что будущее Казахстана напрямую зависит от главы государства и его политики, а также от всех граждан страны. Она призвала казахстанцев проголосовать на выборах.

По ее словам, раньше в избирательный участок она приходила утром, но там обычно была очередь.

"Поэтому сегодня решила прийти, когда очередь будет меньше", – сказала замруководителя Администрации президента РК журналистам.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.

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Выборы президента РК-2022 АП РК Балаева Аида Казахстан
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