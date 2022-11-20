Выборы президента: озвучены данные по явке избирателей на 16.00

Явка на внеочередных президентских выборах, по данным на 16:00, составила 62,34% от общего числа избирателей, зарегистрированных в списке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Предварительные данные о явке на 16.00 по времени Астаны представила член ЦИК РК Анастасия Щегорцова.

"В целом по стране бюллетени получили 7 450 395 граждан Казахстана, явка составила 62,34%". Член ЦИК РК Анастасия Щегорцова

По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы на 16:00 по времени Астаны явка составила по регионам:

по области Абай – 73,57%,

по Акмолинской области – 71,38%,

по Актюбинской области – 68,81%,

по Алматинской области – 55,11%,

по Атырауской области – 60,67%,

по Западно-Казахстанской области – 54,62%,

по Жамбылской области – 68,74%,

по области Жетысу – 68,88%,

по Карагандинской области – 71,89%,

по Костанайской области –71,38 %,

по Кызылординской области – 72,88%,

по Мангыстауской области – 59,61%,

по Павлодарской области – 72,73%,

по Северо-Казахстанской области – 72,21%,

по Туркестанской области – 80,09%

по области Улытау – 72,75%,

по Восточно-Казахстанской области – 68,42% ,

по Астане – 44,39%,

по Алматы – 26,19%,

по Шымкенту – 56,28%.

По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.

20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.