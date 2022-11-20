Выборы президента: озвучены данные по явке избирателей на 16.00
Предварительные данные о явке на 16.00 по времени Астаны представила член ЦИК РК Анастасия Щегорцова.
"В целом по стране бюллетени получили 7 450 395 граждан Казахстана, явка составила 62,34%".Член ЦИК РК Анастасия Щегорцова
По данным территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы на 16:00 по времени Астаны явка составила по регионам:
по области Абай – 73,57%,
по Акмолинской области – 71,38%,
по Актюбинской области – 68,81%,
по Алматинской области – 55,11%,
по Атырауской области – 60,67%,
по Западно-Казахстанской области – 54,62%,
по Жамбылской области – 68,74%,
по области Жетысу – 68,88%,
по Карагандинской области – 71,89%,
по Костанайской области –71,38 %,
по Кызылординской области – 72,88%,
по Мангыстауской области – 59,61%,
по Павлодарской области – 72,73%,
по Северо-Казахстанской области – 72,21%,
по Туркестанской области – 80,09%
по области Улытау – 72,75%,
по Восточно-Казахстанской области – 68,42% ,
по Астане – 44,39%,
по Алматы – 26,19%,
по Шымкенту – 56,28%.
По данным ЦИК, в списке избирателей 11 950 485 граждан Казахстана.
20 ноября 2022 года в Казахстане проходят внеочередные выборы президента страны. Первые избирательные участки открылись в 6:00.