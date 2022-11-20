Пять человек погибли и 18 пострадали при стрельбе в ночном клубе США

В США произошла перестрелка ночью 20 ноября в заведении Club Q в Колорадо-Спрингс. В результате инцидента пять человек погибли, еще 18 пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как заявила телеканалу CNN лейтенант полиции Колорадо-Спрингс Памела Кастро, подозреваемый в стрельбе был ранен. На данный момент ему оказывается медицинская помощь в больнице, где он находится под охраной. Правоохранительные органы отказались говорить о возможных причинах произошедшего. Но журналисты пишут, что, по предварительным данным, стрельбу устроил 29-летний Омар Матин.

Известно, что стрельба была открыта после полуночи 20 ноября. В полицию позвонили из гей-клуба под названием Q и сообщили о стрельбе. На месте сотрудники застали только последствия – пятеро погибших и почти два десятка раненых.

Капитан пожарной охраны Колорадо-Спрингс Майк Смэлдино сообщил, что 11 машин скорой помощи прибыли на место происшествия после нескольких звонков в службу "911".