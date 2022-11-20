Начато голосование на избирательных участках в США и Канаде
Фото: Zakon.kz
Член ЦИК РК Шавкат Утемисов сообщил о том, что началось голосование на избирательных участках при диппредставительствах Казахстана в США и Канаде, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Открыты избирательные участки в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также в городе Оттаве.
"Еще один участок в Сан-Франциско (США) откроется позже с учетом разницы часовых поясов". Шавкат Утемисов
Отметим, что ранее голосование шло на 68 зарубежных участках.
Ранее председатель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова в Центре содействия международным наблюдателям во внеочередных выборах президента РК заявила, что на участках не наблюдали грубых нарушений законодательства.
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