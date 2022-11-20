Начато голосование на избирательных участках в США и Канаде

Фото: Zakon.kz

Член ЦИК РК Шавкат Утемисов сообщил о том, что началось голосование на избирательных участках при диппредставительствах Казахстана в США и Канаде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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