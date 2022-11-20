Автопробег ретро-машин прошел в Конаеве
"Сегодня настоящий праздник для казахстанцев. Данным автопробегом мы хотим подарить хорошее настроение жителям. Всем желаем мирного неба и всех благ". Мурат Сергибаев
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Все автомобили из ретро-музея. Всего в параде участвуют 10 машин, которые проехали по всем избирательным участкам города.
В свою очередь люди с удовольствием делают фотографии на фоне ретро- машин.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
"Сегодня с внучкой пришли на выборы. Думаю, каждый казахстанец должен отдать свой голос. Ведь это наше будущее. Приятным сюрпризом стала выставка ретро-машин. Не каждый день такое увидишь, мы сделали фотографии на память". Жительница Конаева Роза Жылкыбаева
Напомним, ретро-салон является одной из достопримечательностей нового областного центра. Коллекционер ретро-транспорта Мурат Сиргебаев отреставрировал и дал вторую жизнь 40 машинам. Увидеть легендарные авто может каждый желающий.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Также в коллекции ретро-салона имеется и знаменитый автомобиль "Чайка". На нем передвигался Динмухамед Кунаев. Служебное авто первого секретаря компартии КазССР приобрели в 2014 году в разобранном состоянии.
В ретро-салоне, помимо авто, имеются и другие экспонаты – это радиоприемники, посуда и другие вещи советского времени.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области