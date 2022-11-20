Автопробег ретро-машин прошел в Конаеве

Сегодня, 20 ноября, в областном центре Алматинской области прошел автопробег ко Дню выборов. Инициатором акции стал предприниматель Мурат Сергибаев, сообщает Zakon.kz.

"Сегодня настоящий праздник для казахстанцев. Данным автопробегом мы хотим подарить хорошее настроение жителям. Всем желаем мирного неба и всех благ". Мурат Сергибаев

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Все автомобили из ретро-музея. Всего в параде участвуют 10 машин, которые проехали по всем избирательным участкам города.

В свою очередь люди с удовольствием делают фотографии на фоне ретро- машин.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Сегодня с внучкой пришли на выборы. Думаю, каждый казахстанец должен отдать свой голос. Ведь это наше будущее. Приятным сюрпризом стала выставка ретро-машин. Не каждый день такое увидишь, мы сделали фотографии на память". Жительница Конаева Роза Жылкыбаева

Напомним, ретро-салон является одной из достопримечательностей нового областного центра. Коллекционер ретро-транспорта Мурат Сиргебаев отреставрировал и дал вторую жизнь 40 машинам. Увидеть легендарные авто может каждый желающий.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Также в коллекции ретро-салона имеется и знаменитый автомобиль "Чайка". На нем передвигался Динмухамед Кунаев. Служебное авто первого секретаря компартии КазССР приобрели в 2014 году в разобранном состоянии.

В ретро-салоне, помимо авто, имеются и другие экспонаты – это радиоприемники, посуда и другие вещи советского времени.