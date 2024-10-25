Через самый длинный мост в Центральной Азии прошел автопробег

Сегодня, 25 октября, в Курчумском районе состоялось торжественное открытие долгожданного моста через Бухтарминское водохранилище. Событие было приурочено ко Дню Республики Казахстан.

Поздравляя жителей региона с этим важным событием, аким региона Ермек Кошербаев подчеркнул, что строительство моста стало возможным благодаря поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Фото: пресс-центр ВКО

"Этого моста вы все ждали много лет. Теперь он станет важным стратегическим объектом для развития предпринимательства, туризма и логистики в Восточном Казахстане", – отметил глава региона, обращаясь к жителям семи районов области и гостям праздника.

Фото: пресс-центр ВКО

Ермек Кошербаев подчеркнул, что при строительстве моста были задействованы исключительно отечественные специалисты.

Фото: пресс-центр ВКО

"Все говорят, что иностранные инженеры лучшие, но я скажу так: у нас в республике и в регионе есть свои специалисты, и их опыт ничем не уступает зарубежным", – добавил Ермек Кошербаев.

Фото: пресс-центр ВКО

Далее аким области Ермек Кошербаев вручил благодарственные письма гражданам, внесшим значительный вклад в строительство моста и оказавшим поддержку проекту. Среди награжденных – советник акима области Абай Азамат Касым, капитан парома "Курчум" Алтай Бердикпаев, старший капитан Серик Нукетаев и управляющий Кадылбек Жармухамбетов.

Напомним, что подрядной организацией, построившей мост, стала строительная компания ТОО "ОблШыгысЖол". Строительство моста началось в 2021 году и по проекту должно было завершиться в 2025. Однако подрядчик сумел возвести сооружение уже в октябре этого года.